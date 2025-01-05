بعد زيادة الدولار.. رئيس الشرقية للدخان: اجتماع لحسم أسعار السجائر نهاية مارس

كتبت- أمنية عاصم:

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" للدخان، لـ "مصراوي" إن قرار زيادة أسعار منتجات الشركة في اللحظة الحالية غير مطروح على الطاولة، حتى اجتماع لجنة حسم الأسعار بنهاية مارس المقبل لبحث تأثير ارتفاع الدولار على الإنتاج بجانب تكلفة المواد الخام.

وأكد أن أسعار السجائر ستشهد استقرارا خلال الربع الأول من العام الجاري حتى اجتماع لجنة حسم الأسعار في اجتماعها الدوري كل 3 أشهر بنهاية مارس لبحث انعكاس الأوضاع الراهنة على تكلفة التصنيع

كان سعر الدولار شهد قفزات خلال شهر ديسمبر الماضي ليصل قرب 51 جنيها خلال تعاملات البنوك اليوم وهو ما يعد أعلى مستوى قياسي ليكسر منطقة تذبذبه بين 47 و49 جنيها بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وبعد اجتماع لجنة التكلفة لتحديد أسعار السجائر وباقي منتجات الشركة يتم عرض قرارها على مجلس إدارة "إيسترن كومباني" للتأكد من مدى تماشي تلك الزيادات السعرية مع التكلفة التصنيعية الراهنة واعتماد الموافقة على القرار، بحسب هاني أمان.

وأشار هاني أمان، أن قرار لجنة التكلفة يعتمد بشكل كبير على الزيادات التي تطرأ على المواد الخام؛ نظرًا لأنها تشكل الجزء الأكبر من إجمالي تكلفة التصنيع.

في 5 نوفمبر الماضي قرر مجلس إدارة "إيسترن كومباني" في اجتماعه رفع قائمة أسعار جميع منتجات الشركة من سجائر كليوباترا وغيرها من الأصناف الأخرى.

وبررت الشركة وقتها أسباب الارتفاع لامتصاص جزء من الزيادات الحاصلة في تكلفة التصنيع نتيجة عدة أسباب منها تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 31 إلى 48 جنيها وارتفاع أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية بشكل عام بجانب ارتفاع تكلفة الشحن نظرا للظروف اللوجستية الحالية.

فتح اعتمادات مستندية

وأشار أمان، إلى أن الشركة تستهدف فتح اعتمادات مستنديه بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار خلال العام المالي الجاري 2024/ 2025.