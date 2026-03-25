شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم مرتبط بالدولار والأعلاف

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم لم تشهد أي زيادة جديدة بعد الارتفاع الأخير الذي حدث نتيجة زيادة أسعار البنزين والسولار وأسعار الأعلاف.

وأضاف وهبة أن الزيادة السابقة في أسعار اللحوم كانت تتراوح بين 10 و20 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن المذابح كانت مغلقة خلال فترة عيد الفطر، لذلك لم يظهر تأثير كامل للزيادة على الأسواق.

وأوضح أن الزيادة ليست كبيرة، حيث لم تتجاوز 5%، وأن الصورة ستتضح أكثر بعد إعادة فتح المذابح، متوقعًا استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن سعر طن الأعلاف يتراوح الآن بين 21 ألف و22 ألف جنيه بعد أن كان قبل الزيادة 20 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا الارتفاع كان العامل الرئيسي في رفع أسعار اللحوم.

وأضاف أن استقرار سعر الدولار وأسعار الأعلاف من شأنه إعادة أسعار اللحوم لمعدلاتها الطبيعية، كما حدث قبل عامين حين كانت الأسعار مستقرة بسبب استقرار الدولار وتوافر الأعلاف.

أسباب زيادة الأسعار السابقة

وأوضح وهبة أن ارتفاع أسعار اللحوم يعود أيضًا إلى مجموعة من العوامل مثل زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، وارتفاع سعر الدولار، وزيادة أسعار مواد التغليف، والبنزين والسولار، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في رفع الأسعار.

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة

وتتراوح أسعار اللحوم البلدي الآن بين 410 و460 جنيهًا للكيلو، مقابل 400 جنيه إلى 450 جنيهًا في الفترة السابقة، بحسب وهبة.

أما أسعار اللحوم الحية المستوردة، فتتراوح بين 270 و320 جنيهًا، مقابل 250 جنيهًا و300 جنيه في الفترة السابقة.

وسعر كيلو اللحوم السوداني والجيبوتي بلغ 335 و340 جنيهًا للكيلو مقابل 320 جنيهًا.

