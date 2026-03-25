

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 25-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4545 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5845 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6820 جنيهًا للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7795 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب



وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77950 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 242424 جنيه.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 389750 جنيهًا.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.57% إلى نحو 4547 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.