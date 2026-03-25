سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 100 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 24-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7765 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6795 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5825 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4530 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3235 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 241540 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغت 54360 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 4410 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.