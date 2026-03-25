زاد 160 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتب : آية محمد

01:47 م 25/03/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 100 جنيه، بمنتصف تعاملات الأربعاء 25-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

وكان سعر الذهب ارتفع بنحو 60 جنيهًا في تعاملات اليوم الصباحية ليصل إجمالي ارتفاعاته نحو 160 جنيهًا حتى الآن.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4613 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5931 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6920 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7908 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 245938 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 395400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.43% إلى نحو 4584 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

