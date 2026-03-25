سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 25 مارس 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 7795 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7904 جنيهات.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6916 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5928 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 55328 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.