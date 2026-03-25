المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل الارتفاع بختام جلسة اليوم الأربعاء

كتب : ميريت نادي

04:47 م 25/03/2026

البورصة المصرية

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.21% عند مستوى 46930 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.2 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 395 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.49% عند مستوى 46930 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بنسبة 4.35%، ليغلق على سعر 0.110 دولار للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 0.115 دولار.

وتراجع سهم جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية بنسبة 4.25%، ليغلق على سعر 2.03 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.12 جنيه.

وهبط سهم فالمور القابضة للاستثماربالجنية بنسبة 4.02%، ليغلق علي سعر 32.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 33.86 جنيه.

وانخفض سهم مصر للالومنيوم بنسبة 3.93%، ليغلق علي سعر 283.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 295.1 جنيه.

وتراجع سهم مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو بنسبة 3.80%،ليغلق على سعر 43.79 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 45.52 جنيه.


الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم الوطنية للاسكان للنقابات المهنية بنسبة 8.78%، ليغلق على سعر 66.30 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 60.95 جنيه.

وصعد سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.54%، ليغلق على سعر 2.14 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.99 جنيه.
وارتفع سهم المصرية للدواجن بنسبة 7.51%، ليغلق علي سعر 9.02 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 8.39 جنيهًا.

وزاد سهم اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية بنسبة 6.88%، ليغلق علي سعر 1.7 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.6 جنيه.
وصعد سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى بنسبة 6.64%، ليغلق على سعر 41.1 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 38.54 جنيه.

زووم

