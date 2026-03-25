سعر الذهب العالمي يرتفع بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق العالمية بنسبة 2.43% خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 4584 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات بلومبرج.

وزاد الذهب عالميًا بنحو 174 دولارًا للأونصة حتى الآن، بعدما سجل نحو 4410 دولارات في التعاملات المسائية أمس.

أعلى مستوى تاريخي للذهب

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية يناير الماضي عند 5600 دولار للأوقية، قبل أن تدخل في موجة من التذبذب خلال فبراير.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي

وفي السوق المحلي، ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 160 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، بنحو 60 جنيهًا في التعاملات الصباحية و100 جنيه في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4613 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5931 جنيهًا للجرام.

كما وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 6920 جنيهًا للجرام، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7908 جنيهات للجرام.

