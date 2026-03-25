سعر الذهب العالمي يرتفع بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

02:23 م 25/03/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق العالمية بنسبة 2.43% خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 4584 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات بلومبرج.

وزاد الذهب عالميًا بنحو 174 دولارًا للأونصة حتى الآن، بعدما سجل نحو 4410 دولارات في التعاملات المسائية أمس.

أعلى مستوى تاريخي للذهب

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية يناير الماضي عند 5600 دولار للأوقية، قبل أن تدخل في موجة من التذبذب خلال فبراير.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي

وفي السوق المحلي، ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 160 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، بنحو 60 جنيهًا في التعاملات الصباحية و100 جنيه في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4613 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5931 جنيهًا للجرام.

كما وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 6920 جنيهًا للجرام، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7908 جنيهات للجرام.

اقرأ أيضًا:

بعد تصريحات ترامب.. ما مصير الذهب الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

هبوط الذهب.. هل هو فرصة ذهبية للشراء؟ خبراء يوضحون

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صورة لأغلى 6 طيور بالعالم.. حمامة بـ1.9 مليون دولار
علاقات

صورة لأغلى 6 طيور بالعالم.. حمامة بـ1.9 مليون دولار
نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
أخبار السيارات

نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
منتخب مصر يغادر إلى جدة لمواجهة السعودية ودياً استعداداً لكأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

منتخب مصر يغادر إلى جدة لمواجهة السعودية ودياً استعداداً لكأس العالم 2026
رجال الشرطة يواصلون جهودهم في مساعدة المواطنين لمواجهة الطقس السيئ | فيديو
حوادث وقضايا

رجال الشرطة يواصلون جهودهم في مساعدة المواطنين لمواجهة الطقس السيئ | فيديو
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
حوادث وقضايا

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

أخبار

المزيد

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟