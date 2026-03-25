هاني قسيس: المسؤولية الوطنية تفرض على الشركات عدم رفع الأسعار

كتب : دينا خالد

12:13 م 25/03/2026

هاني قسيس

قال هاني قسيس، عضو المجلس التصديري للطباعة والتغليف والرئيس التنفيذي لشركة مينترا، إن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تفرض على الشركات عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية، والعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان.
وأوضح قسيس، في بيان اليوم الأربعاء، أن شركته قررت تثبيت أسعار العديد من منتجاتها خلال الفترة الحالية، رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج وتكاليف الشحن، مع الاستمرار في طرح المنتجات بالأسعار الحالية حتى نفاذ المخزون المُنتج بتكاليف سابقة.
وأضاف قسيس، أن هناك عروضًا وتخفيضات موسمية، بما يعزز من قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته دون ضغوط إضافية.


خطط الشركة التوسعية


أوضح قسيس أن شركته افتتحت 6 فروع جديدة خلال العام الماضي، ضمن استراتيجيتها لتعزيز انتشارها في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن مينترا تستهدف رفع عدد فروعها إلى 30 فرعًا في القاهرة الكبرى خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب التوسع في عدد من المحافظات لضمان وصول منتجاتها إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد على أن الصناعة الوطنية تضطلع بدور محوري في ضمان توافر المنتجات وعدم حجبها تحت أي ظروف، بما يسهم في حماية المستهلك ودعم استقرار الأسواق.
كما شدد على أهمية الاستمرار في التصدير باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز التواجد في الأسواق الخارجية.
وأوضح قسيس، أن الشركة تتابع تطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج، وتعمل على إدارة المخزون وسلاسل الإمداد بكفاءة لضمان استمرارية توافر المنتجات.

هاني قسيس شركة مينترا التصديري للطباعة

