انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والزيت اليوم الأربعاء بالأسواق

كتب : آية محمد

01:28 م 25/03/2026

اسعار اللحوم

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والعدس، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الأرز، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.42 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 58.59 جنيه، بتراجع 6.21 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.7 جنيه، بتراجع 1.92 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 91.31 جنيه، بتراجع 5.03 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.95 جنيه، بتراجع 1.05 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.29 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65.53 جنيه، بتراجع 5.82 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.75 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.2 جنيه، بتراجع 6.48 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 402.42 جنيه، بتراجع 15.06 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 114.1 جنيه، بتراجع 2.32 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.74 جنيه، بزيادة 1.59 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.91 جنيه، بتراجع 2.86 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 124.75 جنيه، بتراجع 5.34 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 286.05 جنيه، بزيادة 58 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 34.51 جنيه، بزيادة 3.01 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 105.84 جنيه، بتراجع 7.67 جنيه.

