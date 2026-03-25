شعبة الخضروات: انخفاض تدريجي في أسعار الطماطم حتى شم النسيم

كتب : دينا خالد

02:37 م 25/03/2026

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم شهدت تراجعًا في الأسواق خلال الأيام الماضية، حيث انخفض الكيلو بقيمة تتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
وأضاف النجيب، لمصراوي، أن أسعار الطماطم في أسواق التجزئة تتراوح حاليًا بين 35 و 40 جنيها للكيلو، بعد أن كانت تتراوح بين 45 و50 جنيهًا خلال الفترة التي سبقت عيد الفطر.
وأوضح النجيب، أن الأسعار ستستمر بالانخفاض التدريجي خلال الأسبوعين القادمين حتى شم النسيم وبدء إنتاج العروة الجديدة، مشيرا إلى عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية كلما زاد إنتاج المحصول الجديد.
وأشار النجيب، إلى أن الأسعار لن تشهد ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة لاقتراب طرح إنتاج العروة الجديدة.
العرض والطلب المتحكم الرئيسي في الأسعار

وأكد النجيب، على أن المؤشر الرئيسي لتحرك الأسعار هو حجم الإنتاج، فكلما زاد الإنتاج وزادت الكميات المطروحة في السوق، انخفضت الأسعار.
وكانت أسعار الطماطم شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسواق،حيث وصل سعر الكيلو نحو 50 جنيها بسبب قلة المعروض مع إنتهاء موسم العروة الشتوية وهو ما جاء متزامنا مع ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان واستعداد محلات الكشري لموسم عيد الفطر، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار، بحسب النجيب.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

