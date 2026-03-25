ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي والحامي في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأحمر، والكوسة، والخيار البلدي والصوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 18 و30 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 25 و31 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 30 و40 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.