المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يعود للارتفاع بمستهل جلسة اليوم الأربعاء

كتب : ميريت نادي

10:52 ص 25/03/2026

البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.77% عند مستوى 47293 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.40%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.45% عند مستوى 46930 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم جو جرين للإستثمار الزراعي والتنمية الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم رواد السياحة - الرواد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم المصرية للدواجن الأسهم الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم الأهرام للطباعة والتغليف.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي الأسهم المصرية

