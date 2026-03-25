قال خبراء اقتصاديون وتجار الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي" إن انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية أو أي تهدئة محتملة من شأنها دعم استقرار أسعار الذهب ورفعها تدريجيًا، مؤكدين أن العوامل الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة على الدولار كانت سببًا رئيسيًا في الضغط على المعدن النفيس خلال الفترة الماضية.

ارتفاع تدريجي متوقع بعد انتهاء الحرب

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إنه إذا انتهت الحرب الأمريكية الإيرانية، فمن وجهة نظره سنبدأ في رؤية ارتفاع تدريجي جديد لأسعار الذهب، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن يكون هناك ارتفاع سريع مثلما حدث في شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأوضح معطي أن السبب وراء توقعه للارتفاع التدريجي هو أن الدول خلال فترة الحرب كانت تسحب من مخزوناتها من النفط وبعض السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب مؤقتًا.

وأضاف أنه بعد انتهاء الحرب، ستبدأ هذه الدول في إعادة ملء مخزوناتها التي استنزفت، وبالتالي فإن الأولوية لن تكون للذهب مباشرة، بل ستظل المخزونات والسلع الأساسية هي الاهتمام الرئيسي، مما يجعل ارتفاع الذهب تدريجيًا حتى تعود المخزونات إلى مستوياتها الطبيعية.

التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط تضغط على الذهب

وأوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أي تهدئة للحرب ستساهم في استقرار أسعار الذهب وإعادته للارتفاع مجددًا.

وأوضح ميلاد أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة على الدولار، كانت عوامل أسهمت في الضغط على أسعار الذهب خلال الفترة الماضية وزادت من وتيرة التراجعات.

وأضاف أن أي أخبار تشير إلى تهدئة أو حلول سياسية ستعيد النشاط للأسواق وتعزز فرص ارتفاع أسعار الذهب.

علاقة الذهب بالفائدة والتضخم العالمي

من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمار، إن أسعار الذهب مرتبطة بشكل وثيق بأسعار الفائدة على الدولار والتضخم العالمي.

وأوضح أن استمرار التصريحات المتعلقة بتصاعد الحرب قد يبقي توقعات التضخم مرتفعة، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- لتثبيت الفائدة أو رفعها، مما يزيد الضغط على الذهب ويدفعه للتراجع.

وأضاف نجلة أن أي تصريحات تشير إلى اتفاقات أو تهدئة بين الأطراف تعني تراجع التضخم وبدء برامج خفض الفائدة، وهو ما يدعم ارتفاع أسعار الذهب.

وأكد أن أي إعلان رسمي بانتهاء الحرب قد يدفع الذهب للصعود، بينما عودة التصعيد قد تؤدي إلى تراجعه مجددًا.

