إجراءات تنظيم الاتصالات لدعم حقوق المستخدمين بعد رصد شكواهم

اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من الإجراءات لدعم حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار تعزيز العدالة الرقمية وتيسير الحصول على الخدمات بجودة مناسبة وتكلفة ميسورة، مع توفير بيئة داعمة تضمن دمج مختلف الفئات في المجتمع الرقمي.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الإجراءات التي اتخذها الجهاز لدعم حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بعد رصد شكواهم:

توجيه شركات المحمول لمنح خصم 50% لعائلات الشهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول لمنح خصم بنسبة 50% لعائلات الشهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية، وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تزامنًا مع احتفالات الدولة بذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

وفي إطار دور الجهاز كمنظم للقطاع وميسر لخدماته، تهدف هذه الخطوة إلى تمكين عائلات الشهداء والضحايا من الوصول إلى خدمات الاتصالات بجودة عالية وتكلفة ميسورة، بما يسهم في دمجهم بشكل فعال في المجتمع الرقمي وتحسين جودة حياتهم.

تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم الكاملة في المجتمع الرقمي وحمايتهم من التحديات التكنولوجية

كما وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتفعيل آليات مشتركة للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في سوق الاتصالات المصرية، بما يضمن حصولهم على حقوقهم الكاملة في المجتمع الرقمي وحمايتهم من التحديات التكنولوجية، مع تهيئة بيئة آمنة وداعمة تتيح لهم استخدام التكنولوجيا بسهولة.

وأطلق الجهاز عددًا من الخدمات لذوي الإعاقة لضمان اندماجهم الكامل في المجتمع الرقمي، تتمثل في:

1- تقديم خصم بنسبة 50% على الباقات الشهرية.

2- منح أولوية في الحصول على الخدمة داخل الفروع ومنافذ البيع.

3- إلزام شركات المحمول بتهيئة مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية لتناسب احتياجاتهم.

4- إطلاق أول مركز للصم وضعاف السمع لتلقي الشكاوى بلغة الإشارة باستخدام تقنية الفيديو.

5- تخصيص مراكز اتصال بلغة الإشارة وتوفير مترجمين في بعض الفروع.

6- توفير عقود وشروط التعاقد بطريقة برايل لدعم المكفوفين.

7- الإعفاء من رسوم بعض المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية.

8- إلزام الشركات بتطبيق الكود الهندسي في الفروع لتسهيل وصول ذوي الإعاقة.