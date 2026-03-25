أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور.. ارتفاع البلطي

كتب : آية محمد

12:58 م 25/03/2026

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2026، بينما انخفضت أسعار كيلو المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك الطازجة

سجل سعر كيلو البلطي بين 75 و77 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و140 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

أما كيلو السبيط والكاليماري فبلغ بين 250 و450 جنيهًا، وسجل كيلو الكابوريا بين 50 و150 جنيهًا بتراجع 50 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

وسجل سعر كيلو قشر بياض بين 180 و280 جنيهًا بتراجع 20 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا، بينما تراوح كيلو البربون بين 250 و330 جنيهًا، وسجل كيلو البوري بين 120 و160 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو السردين بين 70 و150 جنيهًا.

أسعار أسماك أخرى

تراوح سعر كيلو الوقار بين 150 و350 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو موزة بين 80 و180 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الدنيس بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

تراوح سعر كيلو البربون المجمد بين 30 و60 جنيهًا، وسجل كيلو الجمبري المجمد بين 175 و475 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الماكريل المجمد بين 120 و220 جنيهًا.

