قضت محكمة جنح العجوزة بالجيزة بمعاقبة طبيب تجميل شهير بمنطقة المهندسين بالحبس لمدة 3 سنوات، في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة "عروس حلوان" (إسراء كرم) داخل عيادته، إثر حقنة فيلر قبل زفافها، كما أُلزم بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.

واستمعت هيئة المحكمة إلى فريق دفاع أسرة المجني عليها "إسراء كرم"، من المحامين خالد أبو المحاسن وعبد الله كرم وعبد الرحمن عز وفاطمة أمين، والذين طلبوا إعادة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، باعتبار أن الواقعة تُشكل جناية وليست جنحة، وفقًا لنص المادة 236 من قانون العقوبات، بوصفها جناية ضرب أفضى إلى الموت نتيجة إعطاء مواد ضارة للمجني عليها تسببت في وفاتها مع علم الطبيب بذلك، وليس مجرد جنحة إهمال طبي.

واستند دفاع ورثة "عروس حلوان" في طلباته إلى تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن الحقنة التي تم حقن المريضة بها (فيلر) غير مقيدة بهيئة الدواء المصرية، وغير مسجلة بوزارة الصحة، معتبرين أنها مواد مغشوشة وضارة، وكانت السبب المباشر في وفاة المجني عليها المهندسة.

كما ذكر الدفاع في مرافعته أن التقرير الطبي أثبت أن الطبيب غير مختص بإجراء هذا النوع من العمليات، موضحًا أن الإجراء تم داخل غرفة غير مخصصة للعمليات، ودون وجود طبيب تخدير.

ودفع الدفاع بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى، استنادًا إلى نص المادة 109 من قانون المرافعات، باعتبار أن الاختصاص النوعي من النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، قد أحالت المتهم "م. ف" – طبيب التجميل الشهير – إلى محكمة الجنح المختصة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامًا بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة "عروس حلوان" المهندسة إسراء كرم.