إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين للمحاكمة الجنائية العاجلة

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم صبري حلمي نخنوخ حنا، وعشرة متهمين آخرين، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس.

وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم الأحد، إن ذلك يأتي على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.

تفاصيل قضية صبري نخنوخ وآخرين

كانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق أنها تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، يفيد بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه، على إثر خلافات مالية بينهما، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. وبطلب تحريات الشرطة، تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.

تم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.

وقد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

كما أسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم عن ارتكابهم وقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، فضلًا عن حيازة حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع، وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي.

التحفظ على أموال صبري نخوخ

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق التحفظ على أموال المتهمين في قضية مشاجرة التجمع الخامس، بما في ذلك الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، مع منعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية.

كما شملت الإجراءات إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي المزعوم ومحاولات غسل الأموال عبر أساليب متعددة لإخفاء مصدرها.

وأكدت النيابة استمرار التحقيقات في الجرائم محل الاتهام.

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