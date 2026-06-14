إعلان

فيديو| موقف إنساني لـ جورج وسوف مع معجب في فرنسا.. تعرف على التفاصيل

كتب : سهيلة أسامة

03:28 م 14/06/2026

جورج وسوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيا الفنان جورج وسوف حفلا غنائيا بحضور جماهيري ضخم في فرنسا، يوم الجمعة الموافق 12 يونيو، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفل جورج وسوف في فرنسا

وخلال الحفل، فوجئ "سلطان الطرب" بصعود أحد المعجبين إلى خشبة المسرح لالتقاط صورة معه، إلا أن رجال الأمن قاموا بإبعاده فورا خارج الحفل، وتدخل "جورج" وطالب بعودته قائلا: "يرجع.. يرجع"، ولاقى الموقف تفاعلا واسعا من الجمهور بتصفيق حار وهتافات .

آخر أعمال الفنان جورج وسوف

يُذكر أن آخر أعمال جورج وسوف كانت أغنية "رقصة أسباني"، التي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع باسم رزق، وإخراج جاد شويري.

اقرأ أيضًا:

طالبها بالتوقف عن الغناء لـ أم كلثوم.. محمد التاجي لمطربة: "بتشوهي التراث العظيم"

إيرادات السبت.. فيلم الكراش الرابع وفيلم أسد في المركز الأخير

جورج وسوف المسرح فرنسا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. إيران تكشف بنود مسودة الاتفاق
شئون عربية و دولية

الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. إيران تكشف بنود مسودة الاتفاق
خطوات الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية" بالأزهر فور اعتمادها
الأزهر

خطوات الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية" بالأزهر فور اعتمادها
سلامة الغذاء تخالف التموين: لا مؤشرات على انتشار إضافة التيتانيوم لعصير
أخبار مصر

سلامة الغذاء تخالف التموين: لا مؤشرات على انتشار إضافة التيتانيوم لعصير
إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟