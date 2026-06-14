أحيا الفنان جورج وسوف حفلا غنائيا بحضور جماهيري ضخم في فرنسا، يوم الجمعة الموافق 12 يونيو، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفل جورج وسوف في فرنسا

وخلال الحفل، فوجئ "سلطان الطرب" بصعود أحد المعجبين إلى خشبة المسرح لالتقاط صورة معه، إلا أن رجال الأمن قاموا بإبعاده فورا خارج الحفل، وتدخل "جورج" وطالب بعودته قائلا: "يرجع.. يرجع"، ولاقى الموقف تفاعلا واسعا من الجمهور بتصفيق حار وهتافات .

آخر أعمال الفنان جورج وسوف

يُذكر أن آخر أعمال جورج وسوف كانت أغنية "رقصة أسباني"، التي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع باسم رزق، وإخراج جاد شويري.

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