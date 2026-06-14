أكد كيفين دي بروين، نجم منتخب بلجيكا، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن المباريات الأولى في المونديال دائماً ما تحمل الكثير من التحديات.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ويلتقي منتخب بلجيكا مع نظيره المصري مساء الإثنين 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، وسط منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

تصريحات دي بروين قبل مواجهة مصر

وقال دي بروين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة الأولى دائماً ما تكون صعبة، أتذكر من جميع بطولات كأس العالم السابقة أننا لم نحظ ببداية سهلة أبداً، وستكون مواجهة مصر صعبة وبدنية، لكننا سنحرص على أن نكون مستعدين بالشكل الأمثل".

وأضاف قائد المنتخب البلجيكي: "بدأنا فترة الإعداد بصورة جيدة، وما شاهدته خلال الأسبوعين الماضيين كان إيجابياً للغاية، كما قدمنا أداءً جيداً في المباراتين التحضيريتين، ونأمل أن ننجح في تحقيق الفوز أمام مصر".

وتابع: "أعتقد أنني أتمتع بحرية أكبر هنا مقارنة بما كنت عليه في إيطاليا، وهو ما يمنحني شعوراً جيداً داخل الملعب".

وعن ملعب المباراة، قال دي بروين: "من المحتمل أن تكون أرضية الملعب جافة بسبب درجات الحرارة، لكن بخلاف ذلك كل شيء يبدو جيداً. نأمل أن تمتلئ المدرجات بالجماهير، وعدم تمكننا من التدرب على الملعب لن يمثل مشكلة بالنسبة لنا".

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