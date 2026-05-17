"الجنايات" تستكمل محاكمة صاحب مركز تجميل في قضية "عروس حلوان"

كتب : صابر المحلاوي

04:00 ص 17/05/2026

عروس حلوان

تواصل محكمة جنح العجوزة، اليوم، استكمال محاكمة صاحب مركز تجميل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«عروس حلوان»، على خلفية اتهامات تتعلق بالإهمال الطبي.

محاكمة صاحب مركز تجميل في قضية "عروس حلوان"

تعود أحداث القضية إلى تعرض فتاة تُدعى "إسراء" لأزمة صحية حادة عقب خضوعها لإجراء تجميلي داخل أحد المراكز الطبية بمنطقة المهندسين، ما أسفر عن وفاتها لاحقًا، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة قد باشرت التحقيقات، واستدعت الطبيب المسؤول عن الحالة ومدير مركز التجميل لسماع أقوالهما حول ملابسات الواقعة، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات اللازمة لتحديد المسؤوليات القانونية.

عروس حلوان محكمة جنح العجوزة مركز تجميل الإهمال الطبي النيابة العامة المهندسين

