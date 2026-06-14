كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، تضمن قيام شخص بالتعدي على زوجته باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها.

القبض على عامل تعدى على زوجته بسلاح أبيض في الغربية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات من ربة منزل مصابة بجروح متفرقة بالجسم، مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من زوجها لقيامه بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، على خلفية قيامها برفع دعوى خلع ضده، ما أسفر عن إصابتها المشار إليها، بسبب رفضها التنازل عن الدعوى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل له معلومات جنائية، مقيم بذات الدائرة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة لذات الخلافات الزوجية، كما أقر بتخلصه من الأداة المستخدمة في التعدي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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