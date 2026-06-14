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"بيلف سيجارة في عربية السيدات".. الداخلية تكشف ملابسات تصوير شاب في المترو

كتب : عاطف مراد

03:35 م 14/06/2026

ضبط شاب

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى السيدات وهي تصور شابا داخل عربة مترو مخصصة للسيدات، مدعية أنه كان تحت تأثير المواد المخدرة أثناء استقلاله القطار.

وبالفحص، تبين أنه في 12 يونيو الجاري تقدم طالب مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ببلاغ إلى الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو الشهداء، اتهم فيه صاحبة الفيديو بتصويره خلسة أثناء قيامه بتجهيز سيجارة تبغ دون تدخينها، والادعاء على غير الحقيقة بأنها تحتوي على مواد مخدرة، ثم نشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير به.

وأوضحت التحريات أن الواقعة حدثت داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات خلال الفترة الزمنية المسموح فيها باستقلال الرجال لهذه العربات، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط صاحبة الفيديو، وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم. وبمواجهتها، أقرت بتصوير ونشر المقطع، مبررة ذلك باعتقادها أن الشاب كان يتعاطى مواد مخدرة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

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مترو الأنفاق الداخلية القاهرة المطرية المقطم

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