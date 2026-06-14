كشف المهندس وجدي الشحات، نائب وزير النقل لشؤون النقل السككي، عن اقتراب بدء التشغيل التجريبي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إطلاق التشغيل قبل نهاية العام الجاري، خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر 2026، وفق أعلى معايير الجودة والأمان.

نائب وزير النقل: التشغيل التجريبي يبدأ قبل نهاية العام

أوضح الشحات، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع وفق أحدث النظم العالمية، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي للخط الأول سيكون خطوة مهمة قبل بدء التشغيل الكامل للمشروع.

وجدي الشحات: الانطلاق من حدائق أكتوبر والتوسع حتى الإسكندرية

أشار نائب وزير النقل إلى أن فترة التشغيل التجريبي ستستمر لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ التشغيل من منطقة حدائق أكتوبر، ثم يمتد تدريجيًا إلى وادي النطرون والنوبارية وصولًا إلى الإسكندرية، وفق خطة تشغيل متكاملة سيتم اعتمادها من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات.

نائب الوزير: أنظمة التشغيل تعتمد أعلى معايير الأمان

أكد أن منظومة التشغيل والحماية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع تعتمد على أحدث التقنيات العالمية التي توفرها شركات أجنبية متخصصة، لافتًا إلى أن المحطات والمنشآت التابعة للمشروع مؤمنة بالكامل عبر منظومة متطورة من كاميرات المراقبة.

مناقشة اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث

جاءت تصريحات نائب وزير النقل خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر، والذي ناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين الحكومة المصرية وعدد من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس".

وجدي الشحات: كل جنيه بالمشروع يحقق عائدًا اقتصاديًا مضاعفًا

أوضح نائب وزير النقل أن العائد الاقتصادي لمشروع القطار الكهربائي السريع يقدر بنحو 12%، مشيرًا إلى أن كل جنيه يتم استثماره في المشروع يحقق عائدًا اقتصاديًا يصل إلى نحو 2.65 جنيه وفق الأسعار الحالية.

الخارجية: التمويل قرض تجاري وليس حكوميًا

من جانبها، أكدت شيماء محمد، ممثلة وزارة الخارجية، أن التمويل المخصص للمشروع يعد قرضًا تجاريًا وليس قرضًا حكوميًا، موضحة أن مسودة الاتفاقية أُعدت بعد استيفاء موافقات الجهات المختصة، وأن الشروط المالية للتمويل لا تتضمن أية إشكاليات.

مستشار قانوني: التعاون مع ألمانيا يحظى بتقدير سياسي كبير

بدوره، قال المستشار حازم شوريجي إن الاتفاق مع الجانب الألماني حظي بترحيب واسع، مؤكدًا أن التعاون مع ألمانيا وشركاتها يمثل أحد محاور الشراكة الاقتصادية المهمة، ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.