قررت محكمة جنح العجوزة بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة طبيب تجميل شهير بمنطقة المهندسين، في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة “عروس حلوان” المهندسة إسراء كرم داخل عيادته، إلى جلسة 17 مايو الجاري للاطلاع والمرافعة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى خضوع المجني عليها لحقن تجميلي (فيلر) داخل عيادة الطبيب قبل موعد زفافها، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها.

طلبات دفاع الأسرة

استمعت هيئة المحكمة إلى فريق دفاع أسرة المجني عليها، الذي طالب بإعادة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، على أساس أن الواقعة تمثل جناية “ضرب أفضى إلى الموت” وفقًا للمادة 236 من قانون العقوبات، وليست جنحة إهمال طبي.

الاستناد إلى تقرير الطب الشرعي

استند الدفاع في طلباته إلى تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بأن مادة “الفيلر” المستخدمة غير مسجلة بوزارة الصحة وغير معتمدة من هيئة الدواء المصرية، معتبرًا أنها مادة مغشوشة وضارة وكانت السبب المباشر في الوفاة.

ملاحظات على إجراء العملية

وأشار الدفاع إلى أن الطبيب غير مختص بإجراء هذا النوع من التدخلات، وأن الإجراء تم داخل غرفة غير مجهزة كغرفة عمليات، ودون وجود طبيب تخدير، وهو ما يمثل مخالفة للضوابط الطبية.

دفع بعدم الاختصاص

كما دفع الدفاع بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى، استنادًا إلى أن الاختصاص النوعي من النظام العام، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

قرار الإحالة

وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية قد أحالت الطبيب إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة المجني عليها عن طريق الخطأ.

