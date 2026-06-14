عموتة يصل القاهرة خلال ساعات بعد التوقيع موسمًا مع الأهلي

مدرب المغرب: نريد الذهاب إلي ما هو أبعد من نصف نهائي المونديال

أشاد المعلق الرياضي أحمد الطيب بالدور الذي لعبه كل من المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك السابق، ومعتمد جمال، مدرب الأبيض الحالي، في تطوير عدد من المواهب الشابة، وذلك عقب الأداء المميز الذي قدمه لاعب منتخب المغرب أيوب بو عدي أمام البرازيل في بطولة كأس العالم 2026.

تصريحات أحمد الطيب

وكتب الطيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد تألق الشاب المغربي أيوب بوعدي أمام البرازيل، شكراً لفيريرا الجد البرتغالي ثم شكراً لمعتمد جمال ابن نادي الزمالك".

وأضاف: "الإثنان قاما بتصعيد 8 لاعبين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا إلى الفريق الأول لنادي الزمالك في مختلف البطولات المحلية والقارية، وأثبتوا جدارة كبيرة، وجميعهم من أبناء النادي وصناعة محلية".

وتابع: "فيريرا ومعتمد جمال لم يأخذا حقهما الكامل من التقدير، لا على مستوى المدربين ولا على مستوى قطاع الناشئين في الزمالك، رغم ما قدموه من عمل مستمر لسنوات طويلة مع اللاعبين".

تألق أيوب بوعدي مع منتخب المغرب

ويأتي ذلك بالتزامن مع الأداء اللافت الذي قدمه أيوب بو عدي في مباراة المغرب أمام البرازيل، حيث ظهر بشكل مميز في وسط الملعب، ولعب دورًا محوريًا في ربط الخطوط، وإغلاق المساحات، والحد من خطورة هجمات المنتخب البرازيلي.

اللاعب المغربي كان أحد أبرز عناصر منتخب بلاده في معركة السيطرة على خط الوسط، خلال المواجهة التي انتهت بنتيجة إيجابية للمغرب في مستهل مشواره بالمونديال.

اقرأ أيضا:

فيفا يغير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026.. ما القصة؟



"فاكر اللي قال متنفعش لاعب كرة".. مدرب إمام عاشور يحفزه عبر فيفا



