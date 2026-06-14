أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي لتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، في إطار جهود الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل منظومة النقل الجماعي وخفض الانبعاثات الكربونية.

التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من تحويل 754 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي

أوضحت الوزارة، أن إجمالي ما تم الانتهاء من تحويله بلغ 754 أتوبيسًا بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، بواقع 654 أتوبيسًا بالقاهرة و100 أتوبيس بالإسكندرية، ضمن المشروع القومي الذي يستهدف تحويل 2262 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي.

الوزارة: تنفيذ وتسليم المرحلتين الأولى والثانية بالكامل

أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة، الانتهاء من تنفيذ وتسليم المرحلة الأولى بالكامل بعدد 377 أتوبيسًا بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المرحلة الثانية بعدد مماثل بلغ 377 أتوبيسًا.

تنفيذ 33% من المشروع القومي المستهدف

أشارت الوزارة إلى أن ما تم إنجازه حتى الآن يمثل نحو 33% من إجمالي المشروع القومي المستهدف، والذي يتم تنفيذه على ست مراحل متتالية لضمان استمرار تشغيل خدمات النقل الجماعي دون التأثير على حركة التشغيل اليومية.

التوسع في الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية

يأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة داخل منظومة النقل الجماعي، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة التشغيل ودعم جهود التنمية المستدامة.