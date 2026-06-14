إعلان

إنجاز 33% من المشروع القومي لتحويل أتوبيسات النقل العام للغاز الطبيعي

كتب : محمد أبو بكر

04:45 م 14/06/2026 تعديل في 04:46 م

أتوبيسات النقل العام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي لتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، في إطار جهود الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل منظومة النقل الجماعي وخفض الانبعاثات الكربونية.

التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من تحويل 754 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي

أوضحت الوزارة، أن إجمالي ما تم الانتهاء من تحويله بلغ 754 أتوبيسًا بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، بواقع 654 أتوبيسًا بالقاهرة و100 أتوبيس بالإسكندرية، ضمن المشروع القومي الذي يستهدف تحويل 2262 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي.

الوزارة: تنفيذ وتسليم المرحلتين الأولى والثانية بالكامل

أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة، الانتهاء من تنفيذ وتسليم المرحلة الأولى بالكامل بعدد 377 أتوبيسًا بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المرحلة الثانية بعدد مماثل بلغ 377 أتوبيسًا.

تنفيذ 33% من المشروع القومي المستهدف

أشارت الوزارة إلى أن ما تم إنجازه حتى الآن يمثل نحو 33% من إجمالي المشروع القومي المستهدف، والذي يتم تنفيذه على ست مراحل متتالية لضمان استمرار تشغيل خدمات النقل الجماعي دون التأثير على حركة التشغيل اليومية.

التوسع في الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية

يأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة داخل منظومة النقل الجماعي، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة التشغيل ودعم جهود التنمية المستدامة.

أتوبيسات النقل العام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الغاز الطبيعي النقل العام القاهرة الإسكندرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أول تعليق من أيوب بوعدي بعد التألق أمام البرازيل.. ويرد على العروض العالمية
كأس العالم 2026

أول تعليق من أيوب بوعدي بعد التألق أمام البرازيل.. ويرد على العروض العالمية
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. إيران تكشف بنود مسودة الاتفاق
شئون عربية و دولية

الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. إيران تكشف بنود مسودة الاتفاق
مليار و100 مليون جنيه.. تركي آل الشيخ يكشف تكلفة أول 6 حلقات من مسلسل "الأمير"
زووم

مليار و100 مليون جنيه.. تركي آل الشيخ يكشف تكلفة أول 6 حلقات من مسلسل "الأمير"
فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
علاقات

فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
"أرجوكم أيقظوا نتنياهو".. قلق إسرائيلي من المناورات العسكرية بين مصر وتركيا
شئون عربية و دولية

"أرجوكم أيقظوا نتنياهو".. قلق إسرائيلي من المناورات العسكرية بين مصر وتركيا

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟