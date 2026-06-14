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نشر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، الصور الرسمية لمنتخب مصر خلال جلسة التصوير الخاصة قبل مواجهة بلجيكا، في إطار استعدادات "الفراعنة" لانطلاق مشوارهم في بطولة كأس العالم 2026.



وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر منصاته: "الفراعنة جاهزين"، في رسالة تعكس جاهزية المنتخب لخوض التحدي العالمي المنتظر.



ويواصل منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعداداته المكثفة لخوض مواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026



تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، وسط ترقب جماهيري كبير لظهور المنتخب المصري في أولى مبارياته بالمونديال.



ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة متوازنة تشهد صراعًا قويًا على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.



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