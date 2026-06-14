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مدبولي يتابع تشغيل مستشفى 500500 ويوجه بشراكة عالمية لإدارة الصرح الطبي

كتب : محمد أبو بكر

04:42 م 14/06/2026 تعديل في 04:50 م
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد "مستشفى 500500"، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعي الصحة والتعليم العالي، إلى جانب قيادات المعهد القومي للأورام والمستشفيات الجامعية.

مدبولي: مستشفى 500500 يمثل إضافة نوعية لمنظومة علاج الأورام

أكد رئيس مجلس الوزراء أن المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد يعد من المشروعات الطبية الكبرى التي تعول عليها الدولة في تعزيز خدمات علاج الأورام، مشيرًا إلى أن المستشفى يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتقديم خدمات علاجية متخصصة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف أن منظومة العمل بالمستشفى تعتمد على أحدث التقنيات الطبية وتطبيقات البحث العلمي المتقدم، بما يسهم في توفير رعاية صحية متكاملة لمرضى الأورام.

رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بالشراكة مع مشغل عالمي

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع جهة تشغيل عالمية ذات خبرة وسمعة دولية في هذا المجال، بما يضمن الإدارة المثلى للمستشفى وتقديم خدمات علاجية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

كما شدد على أهمية إعداد دراسة متكاملة لتقدير تكاليف التشغيل السنوية للمستشفى، بما يضمن استدامة الخدمة الطبية والحفاظ على كفاءة تشغيل هذا الصرح الإقليمي المتخصص.

الحكومة: معدلات تنفيذ المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض المكونات الرئيسية للمشروع وموقف الأعمال التنفيذية، بالإضافة إلى متابعة الأعمال المتبقية اللازمة للتشغيل.

وأشار إلى أن معدلات الإنجاز بالمشروع بلغت نسبًا متقدمة للغاية، بما يعكس قرب الانتهاء من التجهيزات المطلوبة تمهيدًا لبدء التشغيل الكامل.

الحمصاني: المستشفى يضم أحدث أقسام التشخيص والعلاج

أضاف المتحدث الرسمي أن مستشفى 500500 يضم مجموعة متطورة من الأقسام الطبية والمعامل المتكاملة، إلى جانب أحدث أجهزة التشخيص والعلاج المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن منشآت متخصصة في البحث العلمي.

وأكد أن الإمكانات الفنية والتشغيلية للمستشفى تجعله واحدًا من أكبر المشروعات الطبية المتخصصة في مجال علاج الأورام على مستوى المنطقة.

بيئة متكاملة للتدريب والبحث العلمي

كما تم خلال الاجتماع استعراض الدور التعليمي والبحثي للمستشفى، حيث يمثل المعهد بيئة متكاملة لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية، من خلال برامج تدريبية متخصصة وشبكة من بروتوكولات التعاون الدولي التي تستهدف تبادل الخبرات وتعزيز كفاءة التشغيل.

ويُعد مستشفى 500500 صرحًا طبيًا وتعليميًا متكاملًا لعلاج مختلف أنواع الأورام ولمختلف الفئات العمرية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

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