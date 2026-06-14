كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من قيام قائد سيارة ملاكي بتعطيل الحركة المرورية داخل أحد الأنفاق بالقاهرة أثناء مرور موكب زفاف.

وبإجراء الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحا أنها حدثت يوم 3 يونيو الجاري أثناء مشاركته في موكب زفاف أحد أصدقائه، وذلك بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، حيث أوقف السيارة وتسبب في إعاقة حركة المرور ابتهاجا بالمناسبة.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.