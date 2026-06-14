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خطوات الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية" بالأزهر فور اعتمادها

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:24 م 14/06/2026

الشيخ أيمن عبدالغني

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يعتمد الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف، بعد قليل، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2026/2025م.

ومن المقرر أن يتم نشر النتيجة فور اعتمادها على بوابة الأزهر الإلكترونية، عبر الرابط التالي: من هنا

ويمكن لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة لعام 2026، فور اعتمادها، بالإسم ورقم الجلوس، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية: من هنا

2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية الأزهرية لعام 2026.

4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة عرض أقل

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الأزهر قطاع المعاهد الأزهريّة نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026

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