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فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا

كتب : أسماء مرسي

02:23 م 14/06/2026
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    بدأت فعاليات الزفاف من الكويت، حيث استقبلت عائلة آل الصباح الضيوف ضمن برنامج ثقافي متكامل
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    خطفت العروس الأنظار بفستان أبيض ملكي بقصة الأوف شولدر من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب
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    أقيمت الاحتفالات الرئيسية في متحف الفنون الترفيهية في باريس
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    فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا

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انتشرت صور زفاف الشيخ طلال سالم عبد الله الجابر الصباح، أحد أفراد العائلة الحاكمة في الكويت، من رائدة الأعمال البريطانية اللبنانية سارية السقا، مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بعد احتفال أسطوري وفاخر امتد لعدة أيام بين الكويت وباريس، جمع بين الطابع الخليجي واللمسة الأوروبية، وفقا لـ "voguearabia".

إطلالات ملكية تجمع البساطة بالفخامة

خطفت العروس الأنظار بفستان أبيض ملكي بقصة الأوف شولدر من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، مع مكياج ناعم بدرجات النيود وتسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامحها بأسلوب أنيق وبسيط.

في المقابل، اختار العريس بدلة كلاسيكية سوداء نسقها مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء.

وفي إطلالة ثانية، تألقت العروس بفستان أبيض طويل من الدانتيل بتصميم الأوف شولدر، مع شعر منسدل بتسريحة ويفي ومكياج ترابي متناغم مع لون بشرتها، أما العريس ظهر ببدلة مخملية باللون البرجندي مع قميص أبيض.

احتفالات بين باريس والكويت

أقيمت الاحتفالات الرئيسية في متحف الفنون الترفيهية في باريس، أحد أكثر المواقع سحرا وتميزا في العاصمة الفرنسية، قبل أن تمتد الأجواء الاحتفالية في اليوم التالي إلى مطعم ماكسيم دو باريس، حيث تجول الضيوف داخل أجواء تحمل طابع فن الآرت نوفو الكلاسيكي.

وقبل التوجه إلى باريس، بدأت فعاليات الزفاف من الكويت، حيث استقبلت عائلة آل الصباح الضيوف ضمن برنامج ثقافي متكامل قدم لهم لمحة عن التراث المعماري والفني للبلاد، من خلال جولات شملت مبنى الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودار الآثار الإسلامية، وقصر السلام.

تفاصيل الديكور الفاخرة

جاء تصميم الحفل بأسلوب غير تقليدي يمزج بين طبعات الحيوانات والأقمشة الملوّنة والزهور ذات الطابع المسرحي، ما خلق مشهدا يجمع بين الجرأة والأناقة معا.

زفاف بين التراث الخليجي والفخامة الأوروبية

حرص العروسان على أن يعكس زفافهما مزيجا من الهويات الثقافية، جامعا بين كرم الضيافة الخليجي والأناقة الأوروبية، حيث بدأت المراسم في الكويت بعقد القران واستقبال الضيوف ضمن برنامج ثقافي أبرز تقاليد البلاد وتراثها في حفلات الزفاف.

من هي سارية السقا؟

ولدت سارية السقا في لندن لأبوين لبنانيين، وهي رائدة أعمال بريطانية درست تاريخ الفن في جامعة براون، قبل أن تبني مسيرتها المهنية في قطاع الفن بين هونغ كونغ ولندن ونيويورك.

اتجهت مؤخرا إلى عالم الأزياء، وتستعد لإطلاق علامتها التجارية الخاصة "ساريا" خلال العام الجاري.

من هو الشيخ طلال الصباح؟

الشيخ طلال سالم عبد الله الجابر الصباح هو أحد أفراد العائلة الحاكمة في الكويت، درس الاقتصاد في جامعة ديوك، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال، واتجه لاحقا إلى مجال الاستثمار في التكنولوجيا.

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طلال الصباح سارية السقا

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