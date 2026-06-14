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أول تعليق من أيوب بوعدي بعد التألق أمام البرازيل.. ويرد على العروض العالمية

كتب : محمد خيري

04:36 م 14/06/2026
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علق أيوب بوعدي، لاعب منتخب المغرب، على الأنباء المتداولة بشأن اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بالحصول على خدماته، وذلك عقب المستوى المميز الذي قدمه خلال مواجهة منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

وقدم لاعب وسط المنتخب المغربي أداءً لافتاً في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، ليحظى بإشادة واسعة من الجماهير والمتابعين.

تصريحات أيوب بوعدي

ورد بوعدي على الأحاديث المتعلقة بمستقبله والعروض المحتملة، مؤكداً أن تركيزه ينصب حالياً على مشوار منتخب المغرب في البطولة العالمية.

وقال اللاعب في تصريحات لشبكة "ذا أثلتيك": "في الوقت الحالي أركز فقط على كأس العالم، ولا يمكنني الإجابة على هذا السؤال الآن".

وأضاف: "بالطبع، يسعدني أن أعلم أن بعض الأندية مهتمة بي، لكن في الوقت الراهن أركز فقط على كأس العالم مع منتخب المغرب، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة".

عروض أوروبية لنجم المغرب أيوب بوعدي

وكانت تقارير صحفية أوروبية قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى وجود اهتمام من عدة أندية كبرى بالتعاقد مع لاعب نادي ليل الفرنسي، بعد المستويات المميزة التي قدمها سواء مع ناديه أو مع المنتخب المغربي.

ويُعد بوعدي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، حيث لعب دوراً محورياً في مواجهة البرازيل، وأسهم بشكل كبير في فرض التعادل على أحد أقوى منتخبات البطولة، ما زاد من حجم الاهتمام بمستقبله خلال الفترة الأخيرة.

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