تصدر محكمة جنح العجوزة، اليوم الأحد، حكمها على مالك مركز تجميل متهم بالتسبب في وفاة إسراء، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس حلوان"، بعد تعرضها لمضاعفات صحية خطيرة عقب حقنة فيلر داخل المركز.

تفاصيل وفاة "عروس حلوان" بالعجوزة

وتعود الواقعة إلى تدهور حالة الفتاة بعد إجراء تجميلي داخل مركز تجميل بمنطقة المهندسين، حيث دخلت في غيبوبة انتهت بوفاتها، رغم محاولات إسعافها ونقلها إلى المستشفى.

واتهمت أسرة الضحية المركز بالإهمال الطبي وحقنها بمواد تسببت في مضاعفات خطيرة، مؤكدين تمسكهم بالقصاص القانوني ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.