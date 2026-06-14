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إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

04:35 م 14/06/2026

دنيا فؤاد

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قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة الإسماعيلية إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بجمع تبرعات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء قرار إخلاء السبيل عقب مباشرة جهات التحقيق أعمالها وسماع أقوال المتهم، حيث قررت الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه مع استمرار التحقيقات في القضية.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة والاتهامات المتداولة بشأن جمع تبرعات من متابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مراجعة المستندات والتحويلات المالية المرتبطة بالقضية.

وكانت القضية قد أثارت حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، ما دفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيقات موسعة للوقوف على حقيقة الوقائع المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتستكمل جهات التحقيق تحرياتها وسماع أقوال الأطراف المعنية، تمهيدًا لكشف جميع تفاصيل القضية وتحديد المسؤوليات القانونية وفقًا لما تنتهي إليه التحقيقات.

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دينا فؤاد الإسماعيلية السرطان

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إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
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إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
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