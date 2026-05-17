تأجيل محاكمة طبيب تجميل في قضية وفاة "عروس حلوان" لـ 14 يونيو للحكم

قررت محكمة جنح العجوزة بالجيزة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة طبيب تجميل شهير بالمهندسين، في اتهامه بالتسبب في وفاة "عروس حلوان" إسراء كرم، داخل عيادته، نتيجة حقنة فيلر قبل زفافها، إلى جلسة 14 يونيو للنطق بالحكم.

دفوع قوية من هيئة الدفاع

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع أسرة المجني عليها، حيث طالبوا بإعادة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة، باعتبار الواقعة جناية وليست جنحة، وفقًا للمادة 236 من قانون العقوبات، باعتبارها ضربًا أفضى إلى الموت نتيجة إعطاء مواد ضارة أودت بحياة المجني عليها، وليس مجرد إهمال طبي.

تقرير الطب الشرعي في صلب القضية

واستند دفاع أسرة "عروس حلوان" إلى تقرير الطب الشرعي، الذي أشار إلى أن مادة الفيلر المستخدمة غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية ولا بوزارة الصحة، معتبرين أنها مادة مغشوشة وضارة، وكانت السبب المباشر في الوفاة.

ملاحظات حول إجراءات العلاج

وأكد الدفاع أن الطبيب غير مختص بإجراء هذا النوع من الإجراءات، وأن التدخل الطبي تم داخل غرفة غير مجهزة كغرفة عمليات، ودون وجود طبيب تخدير، بما يخالف الأصول الطبية المتعارف عليها.

الدفع بعدم اختصاص المحكمة

كما دفع محامو أسرة المجني عليها بعدم اختصاص محكمة الجنح نوعيًا بنظر الدعوى، باعتبار أن الاختصاص من النظام العام، ويجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

إحالة الطبيب إلى المحاكمة

وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية قد أحالت الطبيب المتهم إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة المهندسة إسراء كرم، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس حلوان".

