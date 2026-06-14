أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتخاذ إجراء احترازي مؤقت يتمثل في تخفيض سرعات القطارات ببعض مناطق الوجه القبلي، بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، وذلك في إطار الحرص على كفاءة التشغيل وضمان أمن وسلامة الركاب.

الهيئة: إجراء وقائي لضمان سلامة التشغيل

أكدت الهيئة أن القرار يأتي وفقًا لمعايير السلامة الدولية المطبقة داخل منظومة السكك الحديدية، بهدف الحد من التأثيرات المحتملة الناتجة عن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الظهيرة، بما يضمن استمرار التشغيل الآمن للقطارات.

الهيئة: العودة للسرعات الطبيعية فور تحسن الأحوال الجوية

أوضحت الهيئة أن تخفيض السرعات يعد إجراءً مؤقتًا، مشيرة إلى أنه سيتم العودة إلى السرعات التشغيلية المقررة فور تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

السكة الحديد تعتذر عن أي تأخيرات محتملة

في هذا السياق، ناشدت الهيئة الركاب تفهم هذه الإجراءات الوقائية الضرورية، معربة عن اعتذارها عن أي تأخيرات محدودة قد تطرأ على مواعيد بعض الرحلات نتيجة تطبيق القرار.

الهيئة: سلامة الركاب على رأس الأولويات

شددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أن سلامة التشغيل وأمن جمهور الركاب يمثلان أولوية قصوى في جميع القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية لحركة القطارات خلال فترة موجة الطقس الحار.