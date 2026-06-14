أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، عن التعاقد مع اللاعب علي حمدي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد.

انضمام علي حمدي للبنك الأهلي

ويأتي التعاقد مع علي حمدي ضمن تحركات إدارة البنك الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية، بهدف تعزيز قوة الفريق وزيادة الخيارات الفنية أمام الجهاز الفني استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وكان اللاعب قد قضى خمسة مواسم داخل صفوف نادي طلائع الجيش خلال الفترة من 2021 حتى 2026، بعد انتقاله من النادي المصري البورسعيدي، حيث قدم مستويات مستقرة خلال فترة تواجده مع الفريق العسكري.

وشارك علي حمدي في 42 مباراة خلال الموسم المنقضي مع طلائع الجيش، ونجح في صناعة هدفين دون تسجيل أي أهداف، معتمدًا على دوره في وسط الملعب وإعادة بناء الهجمات.

الصفقة الثانية للبنك الأهلي

وتعد صفقة علي حمدي هي الثانية لنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع اللاعب رشاد المتولي لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر أيضًا، في إطار خطة النادي لتدعيم الفريق بعدد من العناصر الجديدة.



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