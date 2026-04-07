"30 سنة حبس".. رفض معارضة "مستريح السيارات على أحكام ضده في 10 قضايا

كتب : أحمد عادل

07:20 م 07/04/2026

أمير هلالي - مستريح السيارات

رفضت جنح القاهرة الجديدة، المعارضة الاستئنافية لرجل الأعمال أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، في 10 قضايا نصب والاستيلاء على أموال المواطنين وتحرير شيكات بدون رصيد، وأيدت حبسه 3 سنوات في كل قضية بإجمالي مدة حبس 30 سنة.

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة الجنح المتهم، بالحبس 3 سنوات في اتهامه بتحرير شيك لأحد الضحايا، وكفالة مالية 400 ألف جنيه.

الحبس سنتين لـ"مستريح السيارات" في إحدى قضايا النصب

وكانت قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بمعاقبة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، في إحدى قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه.

مستريح السيارات أمير الهلالي الاستيلاء على أموال المواطنين التجمع الخامس

