كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الزعم بقيام 3 أشخاص بالتعدى بالإكراه على فتاة يظهر عليها علامات عدم الإتزان بشبرا الخيمة بالقليوبية.

كشف حقيقة فيديو تعدي شباب على فتاة بشبرا الخيمة

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، 3 عاطلين " لـ2 منهم معلومات جنائية"، وسيدة " لها معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة في 18 مارس الجاري، بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم، وبسؤال السيدة المذكورة أفادت بقيام إثنين من المذكورين بمواقعتها برضاها وأن الأخير كان على مقربة منهم لمراقبة الطريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.