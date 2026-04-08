"ليست في مصر".. كواليس فيديو تعذيب طفلة بـ "خرطوم" والداخلية تحسم الجدل

كتب : عاطف مراد

07:59 م 08/04/2026

كواليس فيديو تعذيب طفلة بـ "خرطوم" والداخلية تحسم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله عبر عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على طفلة باستخدام "خرطوم بلاستيك"، مع ادعاءات كاذبة بأن الواقعة حدثت داخل البلاد، حيث تبين من الفحص الفني أن الفيديو المتداول يعود لواقعة قديمة حدثت بدولة عربية أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي الأكاذيب لضمان حماية الرأي العام من التضليل بشكل قاطع وصارم.

أوضحت التحريات الأمنية أن مقطع الفيديو الذي أثار استياء المواطنين لا يمت للواقع المصري بصلة، ومن جانب آخر، تبيّن أن الحادثة وقعت بالفعل خلال شهر أكتوبر عام 2025 (وفقاً للبيانات المسجلة) بإحدى الدول العربية الشقيقة، علاوة على ذلك، أعلنت الأجهزة الأمنية في تلك الدولة آنذاك عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين حينها أنه "والد الطفلة" الذي استخدم القسوة في التعامل مع صغيرته.

أكدت السلطات أن الأجهزة المختصة في تلك الدولة العربية باشرت التحقيقات وألقت القبض على الأب المتهم واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال جريمته.

