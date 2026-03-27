أثارت واقعة ضبط نجل نجم المنتخب ونادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، بحوزته مخدرات وزجاجة خمر داخل سيارته بالتجمع الخامس، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً مع كونه طالبًا في مرحلة الثانوية العامة ويبلغ من العمر 18 عامًا.

بداية واقعة ضبط نجل ميدو

جاءت الواقعة أثناء مرور نجل اللاعب السابق بأحد الشوارع في منطقة التجمع الخامس، حيث اشتبهت الأجهزة الأمنية في سيارته وقامت بتفتيش محتوياتها.

وأسفر الفحص عن ضبط قطعتين صغيرتين من الحشيش المخدر وزجاجة خمر داخل السيارة.

تم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف العميد أحمد وجيه، مفتش مباحث القاهرة الجديدة، وأحيل الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيق مع نجل ميدو

بدأت النيابة العامة، التحقيق مع نجل ميدو للوقوف على ظروف حيازته للمخدرات والخمر.

ووصل نجم المنتخب ونادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، إلى نيابة القاهرة الجديدة لمساندة نجله أثناء التحقيقات.

كما شرعت الأجهزة الأمنية في جمع التحريات اللازمة حول الواقعة، للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أخرى وضمان استيفاء كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث.

وأفاد مصدر أمني بأن الأجهزة المختصة تحركت فورًا لضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف العميد أحمد وجيه، مفتش مباحث القاهرة الجديدة.