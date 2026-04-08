الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الغد

كتب : أحمد العش

09:14 م 08/04/2026
    موجة حر في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اعتبارًا من غدٍ الخميس.

موعد ذروة موجة الحر في مصر

وأوضحت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد طقسًا أكثر حرارة مقارنة بالأيام الحالية.

وأضافت "الأرصاد" أن الظاهرة المؤثرة في ساعات الصباح ستتمثل في تكون الشبورة المائية، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

توقعات سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

أشارت "هيئة الأرصاد الجوية"، إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ولفتت "الأرصاد" إلى نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مطالبة المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة.

اقرأ أيضًا:

"أجواء متقلبة وأمطار محتملة".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حكم من الاقتصادية ضد البلوجر نرمين طارق بتهمة نشر محتوى خادش
حوادث وقضايا

حكم من الاقتصادية ضد البلوجر نرمين طارق بتهمة نشر محتوى خادش
مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
رياضة محلية

مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
أخبار مصر

"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
مصراوى TV

مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب
نصائح طبية

كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران