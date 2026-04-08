"زايد التخصصي" ينقذ مريضًا من تمدد شرياني هائل بعد 10 سنوات من المعاناة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اعتبارًا من غدٍ الخميس.

موعد ذروة موجة الحر في مصر

وأوضحت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد طقسًا أكثر حرارة مقارنة بالأيام الحالية.

وأضافت "الأرصاد" أن الظاهرة المؤثرة في ساعات الصباح ستتمثل في تكون الشبورة المائية، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

توقعات سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

أشارت "هيئة الأرصاد الجوية"، إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ولفتت "الأرصاد" إلى نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مطالبة المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة.

