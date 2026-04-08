شهد مزاد علني لبيع اللوحات المعدنية المميزة حالة من الترقب والإثارة، بعد أن تجاوز سعر لوحة تحمل الرقم "ر ع د 33" حاجز المليون جنيه، لتصبح حديث المهتمين بعالم الأرقام الفريدة والمقتنيات النادرة.

لوحة معدنية بمليون جنيه

اللوحة سجلت نحو مليون و100 ألف جنيه، وسط منافسة محتدمة بين 7 مشاركين، حيث حرص كل منهم على تأمين فرصته في اقتناء الرقم المميز الذي يتمتع بقيمة رمزية كبيرة في سوق الأرقام المعدنية.

ويتم طرح هذه اللوحات من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية ضمن مزادات علنية منظمة، تتيح للراغبين إمكانية التسجيل، اختيار اللوحة المرغوبة، ثم الانتظار حتى إدراجها والمزايدة عليها وفق الإجراءات المحددة.

وشهد المزاد أجواءً حماسية، مع متابعة دقيقة من المشاركين لكل خطوة، إذ تعد لوحة «ر عد 33» واحدة من أغلى اللوحات المطروحة حاليًا، ما زاد من التنافس بين الأثرياء ومحبي التميز في اقتناء الأرقام النادرة.

ومن المتوقع أن يُغلق المزاد قريبًا، ليُحسم الصراع على اللوحة المعدنية الأكثر شهرة، وسط ترقب واسع من قبل المهتمين بسوق المزادات والأرقام المعدنية الفريدة.