إعلان

"رعد 33".. لوحة معدنية بمليون جنيه تشعل المزاد وتثير صراع المتنافسين

كتب : صابر المحلاوي

07:41 م 08/04/2026 تعديل في 07:48 م

لوحة معدنية بمليون جنيه تشعل المزاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد مزاد علني لبيع اللوحات المعدنية المميزة حالة من الترقب والإثارة، بعد أن تجاوز سعر لوحة تحمل الرقم "ر ع د 33" حاجز المليون جنيه، لتصبح حديث المهتمين بعالم الأرقام الفريدة والمقتنيات النادرة.

لوحة معدنية بمليون جنيه

اللوحة سجلت نحو مليون و100 ألف جنيه، وسط منافسة محتدمة بين 7 مشاركين، حيث حرص كل منهم على تأمين فرصته في اقتناء الرقم المميز الذي يتمتع بقيمة رمزية كبيرة في سوق الأرقام المعدنية.

ويتم طرح هذه اللوحات من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية ضمن مزادات علنية منظمة، تتيح للراغبين إمكانية التسجيل، اختيار اللوحة المرغوبة، ثم الانتظار حتى إدراجها والمزايدة عليها وفق الإجراءات المحددة.

وشهد المزاد أجواءً حماسية، مع متابعة دقيقة من المشاركين لكل خطوة، إذ تعد لوحة «ر عد 33» واحدة من أغلى اللوحات المطروحة حاليًا، ما زاد من التنافس بين الأثرياء ومحبي التميز في اقتناء الأرقام النادرة.

ومن المتوقع أن يُغلق المزاد قريبًا، ليُحسم الصراع على اللوحة المعدنية الأكثر شهرة، وسط ترقب واسع من قبل المهتمين بسوق المزادات والأرقام المعدنية الفريدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق لشيخ الأزهر على وقف الحرب بين أمريكا وإيران
أخبار مصر

أول تعليق لشيخ الأزهر على وقف الحرب بين أمريكا وإيران

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
اقتصاد

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
نجيب ساويرس: اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا "غامض"
أخبار مصر

نجيب ساويرس: اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا "غامض"
هبوط مفاجئ للدولار بعد تدفقات أجنبية قوية.. ماذا نعرف؟
أخبار البنوك

هبوط مفاجئ للدولار بعد تدفقات أجنبية قوية.. ماذا نعرف؟
"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
أخبار مصر

"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

