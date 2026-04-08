يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات

كتب : علاء عمران

04:20 م 08/04/2026 تعديل في 04:29 م

تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه جثمان أحد الأشخاص معلقًا بأحد الكباري بالقاهرة، ما أثار حالة من الصدمة بين رواد المنصات الرقمية.

وفق بيان للوزارة، بينت التحريات أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري، أقدم سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، يستخدم سيارة ملك شقيقه في عمله، على الانتحار من أعلى كوبري بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبسؤال شقيقه، أفاد بأن المتوفي كان يقيم بمفرده، ويعاني من اضطرابات نفسية منذ عام 2010 عقب وفاة والديهما. وكان يتردد بانتظام على إحدى مستشفيات الأمراض النفسية لتلقي العلاج اللازم، وأكد شقيقه أن تخلصه من حياته جاء نتيجة تدهور حالته النفسية.

وتابعت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التنسيق مع النيابة العامة، والتي تولت التحقيق في الواقعة للتأكد من كافة الملابسات.

وزارة الداخلية أمراض نفسية إنهاء حياة سائق تطبيق نقل ذكي

