استقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد، وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى دولة الكويت الشقيقة.

علاقات أخوية متينة

شهد اللقاء جلسة مباحثات موسعة تناولت العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، حيث ركز الجانبان على بحث سبل تعزيز هذه الروابط وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، حسبما أفادت جريدة "الأنباء" الكويتية.

تنسيق تجاه أزمات المنطقة

كما ناقش الوزيران عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك، مع استعراض شامل لتطورات الأحداث الراهنة والمتسارعة في المنطقة، والجهود المبذولة للتعامل معها. وأكد اللقاء على أهمية تعزيز أطر التنسيق المشترك بين الكويت والقاهرة تجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي.

مأدبة غداء رسمية

وفي ختام المباحثات، أقام الشيخ جراح جابر الأحمد مأدبة غداء رسمية على شرف الدكتور بدر عبدالعاطي والوفد المرافق له، تقديرا لزيارته التي تأتي في توقيت هام لتعزيز العمل العربي المشترك.