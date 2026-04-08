إعلان

تعزيز التعاون وترسيخ الاستقرار.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الكويتي

كتب : مصطفى الشاعر

05:15 م 08/04/2026

الشيخ جراح جابر الأحمد يستقبل الدكتور بدر عبدالعاط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد، وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى دولة الكويت الشقيقة.

علاقات أخوية متينة

شهد اللقاء جلسة مباحثات موسعة تناولت العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، حيث ركز الجانبان على بحث سبل تعزيز هذه الروابط وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، حسبما أفادت جريدة "الأنباء" الكويتية.

تنسيق تجاه أزمات المنطقة

كما ناقش الوزيران عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك، مع استعراض شامل لتطورات الأحداث الراهنة والمتسارعة في المنطقة، والجهود المبذولة للتعامل معها. وأكد اللقاء على أهمية تعزيز أطر التنسيق المشترك بين الكويت والقاهرة تجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي.

مأدبة غداء رسمية

وفي ختام المباحثات، أقام الشيخ جراح جابر الأحمد مأدبة غداء رسمية على شرف الدكتور بدر عبدالعاطي والوفد المرافق له، تقديرا لزيارته التي تأتي في توقيت هام لتعزيز العمل العربي المشترك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر الكويت بدر عبدالعاطي العلاقات المصرية الكويتية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

