هبوط مفاجئ للدولار بعد تدفقات أجنبية قوية.. ماذا نعرف؟

هبط سعر الدولار اليوم بوتيرة سريعة بنحو 1.44 جنيه ليسترد الجنيه نحو 2.5% من قيمته بعد حالة التفاؤل السائدة فور الإعلان عن هدنة أسبوعين بين أمريكا وإيران حتى التوصل لاتفاق خلال المفاوضات.

هبط سعر الدولار إلى 53.27% جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك الأهلي المصري.

قبل تحسن اليوم هبط سعر الجنيه إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار إذ فقد نحو 14% من قيمته في ظل أزمة أمريكا وإيران.

لماذا هبط سعر الدولار؟

قال مسؤولو المعاملات الدولية والخزانة في بعض البنوك اليوم لمصراوي، إن البنوك تلقت تدفقات قوية من المستثمرين الأجانب اليوم، بهدف شراء أذون خزانة للاستثمار في الجنيه المصري بعد وقف الحرب المؤقت بين أمريكا وإيران.

وأوضح أحد مسؤول المعاملات الدولية أن الضغوط الواقعة على الجنيه تراجعت بفضل زيادة المعروض من النقد الأجنبي.

تدفقات قوية خلال تعاملات الإنتربنك

وأشار إلى أن تعاملات الإنتربنك للدولار في مصر قفزت بنحو بأكثر من 200% خلال تعاملات اليوم لتتخطى مليار دولار مقابل نحو 350 مليون دولار أمس.

الإنتربنك هي سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي لبيع وشراء الدولار لتلبية احتياجات التمويل.

متوسط تعاملات الإنتربنك الأسبوعية المعتادة يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار.