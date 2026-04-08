أعلن البيت الأبيض، رسميا عن إرسال وفد رفيع المستوى بتكليف مباشر من الرئيس دونالد ترامب إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، نهاية الأسبوع الجاري، لبدء الجولة الأولى من "المفاوضات الحاسمة" مع الجانب الإيراني صباح السبت المقبل.

فريق "الدائرة الضيقة" لترامب

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي من غرفة الإيجاز، اليوم الأربعاء، أن الفريق التفاوضي يترأسه نائب الرئيس جيه دي فانس، ويضم في عضويته المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى جاريد كوشنر، صهر الرئيس وأحد أبرز مهندسي الاتفاقات الإقليمية، مما يعكس الأهمية القصوى التي يُوليها ترامب لهذه المحادثات، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

انطلاق الجولة الأولى السبت

أوضحت ليفيت، أن الجولة الأولى من المباحثات المباشرة بين الفريق الأمريكي والمسؤولين الإيرانيين من المقرر أن تنطلق صباح يوم السبت المقبل (بالتوقيت المحلي لمدينة إسلام آباد)، مشيرة إلى أن الهدف هو الدخول في مناقشات جادة لمحاولة احتواء التصعيد الجاري في المنطقة.

ويضع دونالد ترامب ثقله السياسي بالكامل في عهدة فانس وكوشنر وويتكوف، لانتزاع اتفاق يُنهي حالة الحرب؛ حيث ينظر المراقبون إلى "قمة إسلام آباد" باعتبارها الفرصة الأخيرة لتحويل الهدنة الهشة إلى سلام مستدام.