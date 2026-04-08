"سرق تبرعات العروسة وشهر بصاحبتها".. سقوط نصاب نجع حمادي بقنا

كتب : عاطف مراد

07:44 م 08/04/2026

المتهم

ضبطت أجهزة الأمن بقنا عاملاً "له معلومات جنائية" لاتهامه بالتشهير بسيدة وادعاء قيامها بالنصب، حيث تبين استغلاله لمنشور مساعدات إنسانية لجمع تبرعات مالية والاستيلاء عليها لنفسه فوريًا، وقام بنشر فيديو لترهيب السيدة ومنعها من مطالبته بالمبالغ التي جمعها بزعم مساعدة عروس احترق منزلها.

تفاصيل فيديو التشهير بسيدة قنا

كشفت تحريات مركز شرطة أبوتشت أن الواقعة بدأت بادعاء المتهم (المقيم بنجع حمادي) في مقطع فيديو قيام سيدة بجمع مبالغ مالية بغير حق فوريًا. ومن جانب آخر، تبيّن أن المتهم استغل منشورًا للمجني عليها عن فتاة "مخطوبة" تعاني من احتراق منزلها، فقام بجمع تبرعات عبر صفحته الشخصية ولم يرسلها للمتضررة، علاوة على ذلك، تعمد نشر الفيديو للتشهير بالشاكية عند مطالبته بالأموال لترهيبها بشكل قاطع وصارم.

استيلاء على تبرعات زواج الفتيات

أقر المتهم عقب مواجهته بالأدلة بجمع الأموال المخصصة لـ تبرعات زواج الفتيات بقنا والادعاء كذبًا بصرفها لحالات أخرى، وفي السياق ذاته، تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابسات النصب والابتزاز، ومن جانب آخر، تم فحص الهاتف المستخدم في تصوير المقطع وتفريغ المحادثات.

أخبار مصر

حوادث وقضايا

أخبار مصر

أخبار البنوك

رياضة محلية

