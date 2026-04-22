إعلان

بعد فحص فيديو كفر الشيخ.. "الداخلية" تكشف حقيقة تهديد مسن بسلاح ناري

كتب : علاء عمران

03:57 م 22/04/2026

تهديد مسن بسلاح ناري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وتهديد والده بسلاح ناري بنطاق محافظة كفر الشيخ، حيث كشف الفحص الفني والتحريات تفاصيل مغايرة لما ورد في المقطع المذكور.

الداخلية" تكشف حقيقة تهديد مسنٍ بسلاحٍ ناري

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (سائق "متواجد حالياً خارج البلاد")، كما تبين وجود خلافات قديمة حول الجيرة بين طرف أول: (والد القائم على النشر)، وطرف ثان: (سائق "له معلومات جنائية") مقيمين بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ.

وأكدت التحريات عدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو من قيام الطرف الثاني بتهديد الأول بسلاح ناري، وبإحضار طرفي النزاع وسؤالهما أيدا ما سبق وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

قرار من الاقتصادية في اتهام والدة شيماء جمال بسب وقذف صديقة ابنتها
أخبار المحافظات

"كان يستعد لزفتها فنعاها".. شقيق عروس الشرقية يودعها بكلمات مؤثرة
حوادث وقضايا

تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
أخبار المحافظات

بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
شئون عربية و دولية

ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

