كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وتهديد والده بسلاح ناري بنطاق محافظة كفر الشيخ، حيث كشف الفحص الفني والتحريات تفاصيل مغايرة لما ورد في المقطع المذكور.

الداخلية" تكشف حقيقة تهديد مسنٍ بسلاحٍ ناري

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (سائق "متواجد حالياً خارج البلاد")، كما تبين وجود خلافات قديمة حول الجيرة بين طرف أول: (والد القائم على النشر)، وطرف ثان: (سائق "له معلومات جنائية") مقيمين بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ.

وأكدت التحريات عدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو من قيام الطرف الثاني بتهديد الأول بسلاح ناري، وبإحضار طرفي النزاع وسؤالهما أيدا ما سبق وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)